Pacheta foi despedido na segunda-feira, após a goleada sofrida frente ao Real Madrid (6-0)

O uruguaio Paulo Pezzolano é o novo treinador do Valladolid, sucedendo a Pacheta, despedido na segunda-feira após a goleada sofrida com o Real Madrid (6-0), anunciou esta terça-feira o atual 16.º classificado da Liga espanhola.

O técnico de 39 anos assinou contrato até junho de 2024 e vai ter a sua primeira aventura no futebol europeu, depois de ter tido sucesso no Brasil, ao serviço do Cruzeiro, tendo alcançado a subida de divisão e também o título de campeão do segundo escalão.

Antes do futebol brasileiro, o antigo médio comando o Pachuca, do México, e o Liverpool Montevideu e o Torque, do seu país.

Pezzolano apanha o Valladolid no 16.º lugar de LaLiga, apenas um ponto acima da zona de despromoção.

A estreia do treinador uruguaio no Valladolid está agendada para domingo, em receção ao Maiorca, clube que Pezzolano chegou a representar com jogador.

O Valladolid regressou esta temporada ao principal escalão espanhol.