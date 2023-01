Paulo Futre incrédulo: "Ainda bem que não comentei o jogo, se não proibiam-me..."

O antigo jogador do Atlético de Madrid não entende como Dani Ceballos não viu o segundo amarelo aos 71 minutos do dérbi da capital espanhola, que terminou com uma vitória do Real por 3-1 no prolongamento.

O Real Madrid venceu esta quinta-feira por 3-1 na receção ao Atlético de Madrid, após prolongamento, assegurando a passagem às meias-finais da Taça do Rei.

Após a partida, Paulo Futre, antigo jogador dos colchoneros, mostrou-se incrédulo com um lance aos 71 minutos em que o amarelado Dani Ceballos, médio merengue, escapou ao segundo cartão amarelo e consequente expulsão na sequência de uma disputa com Thomas Lemar.

"Como é possível não terem mostrado o segundo cartão amarelo a Ceballos no minuto 71? Escandaloso. Parecia que estávamos nos anos 80 e 90. Ainda bem que não me convidaram a comentar o jogo, se não proibiam-me de voltar a entrar em Espanha", escreveu o antigo internacional português no Twitter.