Paulo Futre e a derrota do Real Madrid no El Clásico: "A coisa muda..."

Antiga glória do Atlético de Madrid reagiu à vitória blaugrana na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei com uma referência ao último jogo do Real Madrid com os colchoneros (1-1), marcado pela expulsão de Ángel Correa.

Paulo Futre, antigo internacional português e glória do Atlético de Madrid, reagiu na quinta-feira à vitória do Barcelona em casa do Real Madrid (1-0), num El Clásico relativo à primeira mão das meias-finais da Taça do Rei.

"A coisa muda quando deixam jogar 11 contra 11", escreveu o antigo extremo no Twitter, fazendo referência ao último jogo do campeão espanhol com o Atlético (1-1), marcado pela expulsão de Ángel Correa, aos 64 minutos, numa altura em que o marcador ainda se encontrava inalterado.

Após esse dérbi da 23.ª jornada da LaLiga, Futre também reagiu à expulsão do avançado colchonero, reclamando: "Do não vermelho de [Dani] Ceballos na Taça ao vermelho de Correa hoje. Coisas que não mudam. O meu orgulho nesta equipa também não muda. Hoje mais do que nunca. Vamos Atleti!".

É referir que nesse "tweet", Futre considerou que Dani Ceballos, médio do Real Madrid, deveria ter sido expulso na vitória do Real Madrid sobre o rival Atlético (3-1 no prolongamento), nos quartos de final da Taça do Rei.