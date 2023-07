Paulo Fonseca tem um reforço pendente de exames médicos complementares

O clube aguarda exames complementares de Nabil Bentaleb, que já fez os exames médicos no último fim de semana

Nabil Bentaleb fez os exames médicos para assinar pelo Lille no último fim de semana, mas ainda não foi oficializado e a contratação de Paulo Fonseca pode até cair, por problemas nos exames médicos.

Os exames do médio de 28 anos do Angers, formado precisamente no Lille, terão revelados problemas médicos que estão agora pendentes de exames complementares e de um parecer da comissão médica da Ligue 1.

O Lille não quis revelar mais detalhes sobre o problema, por sigilo médico.

O médio franco-argelino já representou Schalke, Tottenham e Newcastle.