Paulo Fonseca sobre regresso a Braga: "Vai ser uma luta especial para mim"

Treinador português da Roma abordou desafio, a duas mãos, frente aos minhotos nos 16 avos de final da Liga Europa

Paulo Fonseca reagiu, esta segunda-feira, ao futuro duelo da Roma, nos 16 avos-da-final da Liga Europa, frente ao conhecido Braga. O sorteio da competição ditou o reencontro do técnico dos italianos com o clube minhoto, no qual trabalhou na época 2015/16 e pelo qual venceu a Taça de Portugal.

«É uma boa equipa que fez uma grande caminhada no grupo. É um clube que conheço bem, assim como também conheço bem o treinador [Carlos Carvalhal], por isso acredito quando digo que será um jogo difícil, porque sei do que estou a falar», referiu o treinador luso.

Em declarações ao sítio oficial da Roma na Internet, Paulo Fonseca, além de ter elogiado o atual vice-líder da I Liga portuguesa, alertou para as dificuldades e admitiu tratar-se de um desafio simbólico em termos pessoais.

«É uma equipa jovem, mas joga bem. É um clube ambicioso e em crescimento e não podemos cometer o erro de pensar que será uma qualificação fácil. Não nego que vai ser uma luta especial para mim, pois já os treinei e tenho muitos amigos lá», finalizou o técnico da Roma.

O novo reencontro de Paulo Fonseca com o Braga vai ocorrer a 18 de fevereiro, no Estádio Municipal de Braga. O segundo está marcado para 25 de fevereiro, no Estádio Olímpico de Roma.

Esta não é a primeira vez que o atual treinador da Roma vai defrontar o Braga nas competições europeias. Na época 2016/17, então ao leme do Shaktar Donetsk, defrontou os minhotos na fase de grupos da Liga Europa.