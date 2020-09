Paulo Fonseca só vai contar com Zaniolo em 2021

Avançado da Roma, foi "operado com sucesso ao joelho esquerdo", conforme anunciou o clube italiano

O avançado italiano Nicolo Zaniolo, que alinha na Roma, equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, foi operado com sucesso ao joelho esquerdo, mas só deverá regressar aos relvados no próximo ano, anunciou este domingo o clube italiano.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Roma, Zaniolo foi submetido a uma intervenção cirúrgica numa clínica em Innsbruck, na Áustria, e a "operação correu com sucesso".

O jogador de 21 anos vai permanecer na clínica austríaca "nos próximos três, quatro dias" e depois regressará a Itália, onde irá iniciar o processo de recuperação.

Zaniolo lesionou-se na vitória da Itália frente aos Países Baixos (1-0), em partida da Liga das Nações, e vai ficar vários meses afastado da competição.

O avançado italiano já tinha sofrido uma lesão grave no joelho direito no início do ano, que o afastou das opções do técnico Paulo Fonseca durante mais de seis meses.