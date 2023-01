Paulo Fonseca saboreou uma goleada do Lille frente ao Troyes

A festa dos jogadores do Lille

Redação com Lusa

Triunfo por 5-1 na ronda 19 do campeonato francês.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, goleou este domingo o Troyes, por 5-1, para a 19.ª jornada da Liga francesa de futebol, na qual é, provisoriamente, quinto classificado.

No Estádio Pierre-Mauroy, os locais não tiveram dificuldades para se impor frente a um conjunto com menos argumentos e ao intervalo a vantagem era já de dois golos, apontados pelo guineense Mohamed Bayo e o canadiano Jonathan David, aos 16 e 45+2 minutos, respetivamente.

No segundo tempo, o avançado africano viria a "bisar", aos 47, antes do ex-sportinguista Mama Baldé, servido pelo português Abdu Conté, encurtar distâncias no marcador, aos 65.

Nos últimos 15 minutos, o suplente utilizado Alan Virginius (75) também fez o "gosto ao pé", mas o resultado só ficaria fechado com novo "bis", da autoria de David (88), pouco tempo depois do internacional português José Fonte ter sido lançado por Paulo Fonseca.

No Lille, Tiago Djaló cumpriu os 90 minutos, assim como o compatriota Rony Lopes, mas no lado visitante.

Os dogues cupam o quinto posto da tabela, com 34 pontos, os mesmos de Rennes (quarto colocado), que hoje recebe o líder isolado Paris Saint-Germain, e Mónaco (sexto), que será o anfitrião do Ajaccio. O Troyes é 14.º, com 18.