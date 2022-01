Paulo Fonseca na lista do Watford para ocupar vaga de Claudio Ranieri

Treinador italiano de 70 anos demitido depois da derrota com Norwich (0-3) e de ter somado apenas sete pontos na Premier League em quase quatro meses.

Claudio Ranieri já não é treinador do Watford. O clube inglês decidiu dispensar o treinador italiano de 70 anos contratado no início de outubro para substituir o espanhol Xisco Muñoz.



A expressiva derrota, em casa, com o Norwich (0-3), adversário direto na luta pela permanência, e a posição na tabela classificativa da Premier League (19.º lugar), determinaram o desfecho da quebra do vínculo com o experiente treinador que somou apenas sete pontos ao fim de quase quatro meses à frente da equipa. A principal proeza foi a goleada, por 4-1, sobre o Manchester United, mas depois desse jogo, a 20 de novembro, o Watford só conquistou um ponto, com o empate a um golo em Newcastle.

O Watford procura já novo treinador, esperando encontrar o terceiro técnico da temporada até ao final da pausa de inverno da Premier League. E, segundo a imprensa inglesa, Paulo Fonseca é um dos nomes que consta da lista de possíveis sucessores de Ranieri. Além do técnico português, que está sem clube desde que saiu da Roma no final da época passa, também são apontados para orientar o Watford treinadores como Frank Lampard, Fabio Cannavaro, Diego Martinez e Daniel Farke.