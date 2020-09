Paulo Fonseca cede extremo ao Leicester e não faltou referência a... Undertaker

Leicester anunciou a chegada de Cengiz Under.

O Leicester City anunciou este domingo a contratação de Cengiz Under, extremo de 23 anos que chega ao King Power Stadium por empréstimo da Roma, válido por uma temporada.

Na apresentação, o clube inglês primou pela originalidade e, pegando no nome do reforço (Under), começou por publicar uma imagem da indumentária do popular lutador da WWE Undertaker.

Na última época, sob a orientação de Paulo Fonseca, o internacional turco realizou 23 jogos, nos quais marcou três golos.

De acordo com a imprensa britânica, o empréstimo custa três milhões de euros ao Leicester, que fica com uma opção de compra de 23 M€.