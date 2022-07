Paulo Dybala e Mauro Icardi lado a lado pode ser obra de Berlusconi

Antigo primeiro-ministro italiano sonha alto e pretenderá juntar os dois argentinos no Monza.

Garantida a subida de divisão ao principal campeonato italiano, o Monza não se parece contentar com reforços que lhe permitam a salvação em 2022/23. Clube com 110 anos, vai jogar a Série A pela primeira vez, depois de em 2018 ter sido comprado por Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano que chegou a ser proprietário do Milan.

Dinheiro parece ser coisa que não falta, ao ponto de o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em questões de mercado, garantir que o Monza tem dois nomes fortes para atacar nesta janela de verão: Mauro Icardi e Paulo Dybala.

O primeiro tem ainda contrato com o PSG, mas parece fora das contas do campeão francês. Já Dybala terminou o vínculo com a Juventus, não renovou e está livre para assinar por outro clube.

Recorde-se que o Monza tem nas suas fileiras Dany Mota, avançado internacional sub-21 português, que em 2021/22 fez 12 golos em 32 jogos.