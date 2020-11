Paulo Bento vitorioso em jogo particular contra o Catar

Coreanos marcaram primeiro e, depois de se deixarem empatar, acabaram por fazer o golo do triunfo aos 37'.

A seleção da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu a congénere do Catar, por 2-1, em encontro particular disputado em Viena.

O avançado Hwang Hee-Chan inaugurou o marcador logo no primeiro minuto para a seleção sul-coreana, que no sábado perdeu com o México, por 3-2, também em encontro particular.

Ali Almoez empatou a partida aos 10 minutos para a seleção do Catar, na qual alinhou o defesa Pedro Correia, nascido em Portugal, que se naturalizou catari em 2016.

O golo do triunfo da formação da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento desde 2018, foi apontado por Nam Tae-Hee, aos 37 minutos.