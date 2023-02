Paulo Bento já tem sucessor no comando técnico da Coreia do Sul

Jurgen Klinsmann foi confirmado no cargo esta segunda-feira.

Jurgen Klinsmann é o sucessor de Paulo Bento no cargo de selecionador da Coreia do Sul. A informação foi avançada esta segunda-feira pela federação daquele país asiático.

O alemão de 58 anos, antigo avançado de classe mundial, já orientou as seleções da Alemanha e Estados Unidos. No percurso como treinador, regista ainda uma passagem pelo Bayern de Munique e também ao serviço do Hertha.

Paulo Bento, recorde-se, deixou a Coreia do Sul depois da participação no Mundial do Catar, prova onde chegou aos oitavos de final e caiu aos pés do Brasil, com uma derrota por 4-1.