Paulo Bento faz história na Coreia do Sul

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul

A Coreia do Sul ganhou ontem um jogo particular frente à Islândia por 5-1, que se realizou na Turquia. É o maior triunfo da história da seleção coreana frente a uma seleção europeia. O anterior recorde pertencia a Guus Hiddink, que em maio de 2002 ganhou 4-1 à Escócia

Na próxima sexta-feira, os sul-coreanos têm agendado um novo particular com a Moldávia, num dia em que Paulo Bento vai igualar Uli Stielike como o segundo selecionador com mais jogos ao leme da seleção asiática: 38.

Os próximos dois jogos de qualificação para o Mundial' 2022 serão especialmente decisivas para o técnico português, que vai orientar a Coreia do Sul no dia 27, frente ao Líbano e depois no dia 1 de fevereiro, diante da Síria, sabendo que duas vitórias garantem um bilhete para o Catar.

Paulo Bento já tinha entrado na história como sendo o treinador há mais tempo consecutivo à frente da seleção.