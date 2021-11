Paul Pogba é descartado pelo Real Madrid, garante imprensa espanhola

Pogba, médio do United

Clube agora estaria focado em renovar o contrato com Modric.

Colocado nos últimos meses como um dos principais alvos do Real Madrid para a próxima temporada, Paul Pogba agora já não estará nos planos da equipa espanhola. De acordo com o jornal Marca, este sábado, o internacional francês "não se enquadraria" no estilo de jogo da equipa de Carlo Ancelotti.

O jogador de 28 anos termina o seu contrato em 30 de junho de 2022 com o Manchester United e tem o futuro incerto no clube inglês. No Real Madrid, garante a Marca, a prioridade passa a ser garantir a continuidade de Luka Modric, cujo vínculo termina na próxima temporada.