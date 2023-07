Avançado trocado por Verratti numa publicidade que já estava a circular

O PSG e a empresa BrilliantCrypto assinaram um acordo de patrocínio e a empresa publicitou a nova parceria premium com uma imagem onde aparece Kylian Mbappé.

Contudo, dias depois, esta quinta-feira, na conta em espanhol oficial do PSG, a mesma imagem aparece sem Mbappé, com Verratti no seu lugar.

Veja as imagens:

¡A preparar el pico!



¡Sigue a @Brypto_Official y haz RT para tener la oportunidad de ganar una de las camisetas firmadas por el PSG! ❤️



➡️https://t.co/ZdUTbovptt#MineTogether #PSGxBrilliantCrypto pic.twitter.com/IpWlpMmilV - Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 27, 2023