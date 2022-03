Patrocinador insiste com Chelsea para que retire logotipo da camisola

A Three já anunciou a suspensão do contrato de patrocínio com o Chelsea

Apesar da Three já anunciado a suspensão do contrato de patrocínio com o Chelsea, a verdade é que o logotipo da empresa de comunicações continua a surgir na parte frontal das camisolas do clube inglês. Uma situação que levou a Three a emitir um comunicado com a explicação.

Segundo a empresa, existem "problemas em fase de resolução com vista à remoção do logotipo das camisolas, designadamente problemas de fornecimento de novos equipamento e licenças. Já pedimos que o Chelsea encontre uma solução para esta questão o mais rapidamente possível", refere num comunicado.