Patrik Schick renova com Bayer Leverkusen até 2027

Redação com Lusa

Schick, de 26 anos, marcou 24 golos em 27 jogos disputados com o Leverkusen na "Bundesliga" de 2021/22, terminando o campeonato como segundo melhor marcador, apenas atrás do internacional polaco Robert Lewandowski, com 35 golos

O avançado internacional checo Patrik Schick, segundo melhor marcador na Liga alemã de futebol, renovou contrato com o Bayer Leverkusen até 2027, informou hoje o clube alemão.

Schick, de 26 anos, marcou 24 golos em 27 jogos disputados com o Leverkusen na "Bundesliga" de 2021/22, terminando o campeonato como segundo melhor marcador, apenas atrás do internacional polaco Robert Lewandowski, com 35 golos.

"Prolonguei o meu contrato até 2027, então estou muito feliz por poder continuar no Bayer", adiantou o avançado, numa mensagem reproduzida nas redes sociais.

Na quarta-feira, a Federação checa informou que Patrik Schick está lesionado e ficará de fora das opções no arranque da Liga das Nações, em que a seleção checa jogará em casa e fora com a Espanha (05 e 12 de junho), em casa com a Suíça (dois de junho) e fora com Portugal.

O jogo com Portugal, do grupo 2 da Liga das Nações A, está agendado para nove de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.