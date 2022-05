Patrick Vieira sem castigo após agressão a adepto do Everton

Investigação foi concluída e treinador escapa sem acusação.

A polícia britânica concluiu sem acusação a investigação ao incidente que envolveu o treinador Patrick Vieira, do Crystal Palace, e um adepto, no final do jogo com o Everton, da Liga inglesa, foi anunciado esta terça-feira.

"Os polícias falaram com os dois homens envolvidos que recusaram a opção de fazer uma queixa formal ou apoiar uma acusação", refere a polícia de Merseyside, em comunicado.

Vídeos a circular nas redes sociais mostram Patrick Vieira, de 45 anos, a sair do relvado no caos gerado pela invasão de campo pelos adeptos do Everton, que asseguraram a manutenção com uma vitória por 3-2, depois de terem estado a perder por 2-0.

A ex-glória da seleção francesa a determinada altura reage a pontapé a uma alegada provocação de um adepto do Everton, que caiu desamparado, após o que Patrick Vieira foi empurrado por outros elementos e acompanhado até à saída do relvado.

O Everton assegurou a permanência na última jornada da Liga inglesa, com o triunfo dramático na quinta-feira por 3-2 sobre o Crystal Palace, em Goodison Park, após ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.