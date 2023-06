Patrick Kluivert pode voltar a treinar em clube da Turquia

Antigo avançado neerlandês pode assumir o Adana Demirspor

Vincenzo Montella pode estar de saída do Adana Demirspor para assumir outro projeto (foi apontado ao Fenerbahçe) e para o seu lugar, segundo o Telegraaf, Patrick Kluivert pode ser o escolhido.

Segundo a publicação neerlandesa, Kluivert pode estar assim de regresso aos bancos em breve.

Após cargos na direção técnica do PSG e na direção da academia do Barcelona, e após ter treinado a equipa B do Twente e a seleção de Curaçau (além de ter sido adjunto em vários emblemas), Kluivert pode voltar a treinar na Turquia.