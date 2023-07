Depois de ter regressado ao São Paulo, Alexandro Pato, veterano avançado de 33 anos, marcou o último golo da equipa na goleada frente ao Santos (4-1), na 15.ª jornada do Brasileirão. No entanto, o que deu que falar foi mesmo o festejo do internacional canarinho, que teve na mascote do clube um grande aliado.

Veja o golo e o festejo: