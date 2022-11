Pato recorda passagem pelo Chelsea: "Se soubesse, teria ido para outro lado"

O avançado, que em tempos foi uma das mais entusiasmantes promessas do Brasil, admitiu que, se soubesse que o Chelsea não ia exercer a opção de compra do seu empréstimo, em 2015, "teria ido para outro lado".

Alexandre Pato admitiu esta sexta-feira ao portal "The Players' Tribune" que se arrepende de ter rumado ao Chelsea no mercado de inverno da temporada 2015/16, na altura por empréstimo do Corinthians.

Recorde-se que o avançado brasileiro, de 33 anos, nunca foi uma aposta dos blues, tendo feito apenas dois jogos (e um golo) na sua breve passagem pelo clube, acabando por ingressar no Villarreal no verão seguinte.

"Eu pensava que o Chelsea iria receber-me por empréstimo durante seis meses e que depois assinaria em definitivo por três anos. Não percebi que, após o empréstimo, eles iam dizer que não", começou por recordar.

"Sabem porque joguei muito melhor no São Paulo [antes de ir para o Chelsea]? Eles trataram-me bem. Foi uma pena [não ter vingado no Chelsea], estava a treinar muito bem e o treinador só me utilizou duas vezes. Nunca percebi porquê. Se eu soubesse, teria ido para outro lado", referiu o internacional canarinho.

Depois da passagem pelo Villarreal, Pato, que em tempos foi uma das mais entusiasmantes promessas do Brasil, ainda esteve dois anos na China, regressou ao São Paulo e, no ano passado, assinou pelos norte-americanos do Orlando City. Em 2022, soma quatro golos e cinco assistências em 22 partidas disputadas.