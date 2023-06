Passou uma época no Bayern e avisa: "Não quero ter outro ano assim.."

Ryan Gravenberch admitiu que não está satisfeito com a falta de utilização que teve na sua época de estreia nos bávaros, em que somou um total de 939 minutos em campo.

Ryan Gravenberch, médio neerlandês de apenas 20 anos, admitiu esta quarta-feira que não quer atravessar outra época como a de estreia no Bayern, em que somou um total de 939 minutos em campo, distribuídos por 33 jogos.

Em declarações ao jornal neerlandês De Telegraaf, o médio, que reforçou os bávaros no ano passado, deixando 18,5 milhões de euros nos cofres do Ajax, admitiu que vai exigir um maior protagonismo em 2023/24, seja no campeão alemão ou com outras cores.

"Eu quero jogar mais... preferencialmente no Bayern. Caso contrário, que seja num clube onde irei jogar com 100% de certeza. Esse é o meu plano. Eu não quero ter outro ano como o que tive, vou falar com o treinador [Thomas Tuchel] nas próximas semanas e veremos o que acontece", referiu.

Figura secundária no Bayern, Gravenberch registou um golo e uma assistência no seu ano de estreia em Munique.