Passou por Portugal e protagonizou este momento incrível em Itália

Jogo entre Cagliari e Parma, fundamental nas contas da salvação, foi de loucos e teve um momento especial após o apito final.

Uma ponta final sensacional permitiu ao Cagliari dar a volta ao resultado nos descontos e vencer o Parma por 4-3, na 31ª jornada da Serie A, na luta pela manutenção.

O Parma esteve a vencer desde os cinco minutos, quando Giuseppe Pezzella inaugurou o marcador, até aos 90+2, mas o Cagliari deu a volta ao resultado com dois golos no espaço de dois minutos que viraram o resultado de 2-3 para 4-3, marcados por dois jogadores lançados na segunda parte. O médio uruguaio Gaston Pereira e o avançado Cerri Alberto marcaram aos 90+2 e 90+4 minutos, respetivamente, com este último a fazê-lo seis minutos depois de entrar em campo, aos 88, quando a vitória do Parma parecia consumada.

Após o encontro, Kurtic, jogador do Parma, não evitou as lágrimas e sentou-se no relvado, seguindo-se uma imagem que corre pelas redes sociais e que espelha como o futebol pode ser fértil em exemplos de companheirismo e fair play. João Pedro Galvão, brasileiro do Cagliari que em Portugal representou o Estoril e V. Guimarães, sentou-se ao lado do companheiro de profissão e confortou-o num momento difícil.

Esta reviravolta da formação da Sardenha permite-lhe manter viva a chama da manutenção, apesar de seguir em 18º lugar, o primeiro abaixo da linha de água, com 25 pontos, a dois do lugar imediatamente acima, ocupado pelo Torino, com 27, e que no domingo recebe a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca.

O Parma, de Bruno Alves, é penúltimo com apenas 20 pontos.