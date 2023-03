Passou por Portugal e foi arrasado por Hulk: "Vê os vídeos e olha para a minha história"

Primeira mão das meias-finais do Campeonato Mineiro foi quente.

O Atlético Mineiro perdeu em casa do Athletic, por um golo sem resposta, na primeira mão das meias-finais do Campeonato Mineiro de 2023. Hulk, ex-avançado do FC Porto, desperdiçou um castigo máximo e, na entrevista rápida, "disparou" na direção da arbitragem e de Sassá, um avançado que joga no rival e que vestiu a camisola do Marítimo em 2020/21.

"Teve um ali que jogou no Cruzeiro, nem sei o nome dele. Esse mesmo [após o jornalista indicar Sassá]. Não tem nada a ver com a conversa e veio mandar-me baixar a bola. Qual o nome dele? Sassá, vê os meus vídeos depois e olha para a minha história", atirou o internacional brasileiro.

"Peço até desculpas pelo palavreado. Sou homem para c******. Mas esse árbitro marca-me para caramba", atirou ainda, indignado. "Eu já tinha prometido para a minha esposa que não converso mais com os árbitros. (...) Ele pediu desculpas depois, eu falei: 'você não foi homem comigo'. É o segundo jogo que ele faz isso comigo, sem necessidade de me dar cartão para querer crescer", lamentou.