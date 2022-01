Passou por Portugal e agora trocou o Lille pelo Atlético de Madrid

Atlético de Madrid contratou o moçambicano Reinildo Mandava ao Lille.

O Atlético de Madrid contratou o defesa moçambicano Reinildo Mandava ao Lille, anunciou esta segunda-feira o campeão espanhol de futebol, com o defesa a assinar um contrato válido por três épocas e meia.

Em comunicado, os colchoneros dão conta da chegada do lateral de 28 anos, nascido na Beira, após duas épocas completas e duas metades ao serviço do campeão francês, num negócio concretizado no último dia do mercado de transferências de inverno, sem revelar os valores envolvidos.

Mandava chegou a meio de 2018/19, por empréstimo do Belenenses, e desde então fez um total de 87 partidas nos dogues, após começar a carreira no Ferroviário da Beira.

Em Portugal, jogou no Benfica B, mas também no Fafe e no Covilhã antes de chegar aos azuis, seguindo depois para França.

O novo colega de equipa do português João Félix é descrito pela equipa da capital espanhola como um futebolista com "muita força, capaz de ocupar toda a ala esquerda e que é muito difícil de superar graças ao poderio físico".

O Atleti, que contratou nesta janela de transferências outro lateral, o dinamarquês ex-Benfica Daniel Wass, é quarto classificado em La Liga.