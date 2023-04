Passou por Portugal e agora está na lista de possíveis saídas no Barcelona

Raphinha com a camisola do Barcelona

Raphinha e outros dois jogadores podem ser transferidos no mercado de verão.

Com contactos já iniciados tendo em vista um possível regresso de Messi época, o mercado de verão do Barcelona será também marcado por saídas. Segundo escreve o jornal Sport, o clube catalão terá de proceder a algumas vendas se forma a garantir, por outro lado, o reforço do plantel, e três nomes são mencionados pela publicação.

Ansu Fati, Raphinha e Ferran Torres estarão, de acordo com o Sport, na porta de saída caso surjam ofertas interessantes tendo em vista um negócio.

O segundo nome da lista, internacional brasileiro, é um ex-jogador de V. Guimarães e Sporting e que chegou a Camp Nou na atual temporada, levando nove golos e igual número de assistências em 39 jogos.