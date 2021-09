Passou por Portugal, brilhou em Itália e está a caminho da Turquia

Angolano Nzola deverá ser reforço do Basaksehir.

De acordo com a Imprensa turca, o Basaksehir chegou a acordo com o Spezia para a transferência de Nzola. O internacional angolano, que representou Académica e Sertanense na sua passagem pelos relvados portugueses, brilhou na última edição da Serie A, ao marcar onze golos decisivos na permanência do Spezia na elite. A oficialização do negócio deve ocorrer nos próximos dias.

Nzola, avançado de 25 anos, está em Itália desde a época 2016/17, tendo representado ainda Virtus Francavilla, Carpi e Trapani.

Recorde-se que o marcado ainda está aberto na Turquia.