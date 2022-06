Passou por Guimarães e em Espanha é visto como "o novo Dani Alves"

Dodô, dos quadros do Shakhtar, apontado ao Barcelona.

Dodô, lateral brasileiro que pertence aos quadros do Shakhtar Donetsk, está na lista do Barcelona para reforçar o flanco direito da defesa. A notícia é avançada pelo jornal espanhol "Sport", dando conta que o defesa brasileiro tem a intenção de deixar o clube ucraniano.

Dodô tem contrato válido até 2025 e outros clubes são igualmente apontados como atentos ao jogador: Real Madrid, Bayern e Fiorentina.

O jogador de 23 anos ingressou nos quadros do Shakhtar em 2017/18 e esteve cedido ao Vitória de Guimarães na temporada seguinte, tendo realizado 12 jogos, com dois golos marcados. O interesse do Barcelona será motivado pelo facto de Dani Alves, Dest e Mingueza, opções para a lateral-direita, não terem garantida a continuidade em 2022/23. A notícia do "Sport", aliás, indica Dodô como "o novo Dani Alves".