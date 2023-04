Passou pelo Liverpool e Manchester City e perdeu "tudo": "Sinto que vivi no corredor da morte"

Depois de uma carreira passada no patamar mais alto do futebol em Inglaterra, o galês Craig Bellamy perdeu todo o dinheiro que ganhou. Agora, é treinador adjunto de Kompany, no Burnley, e vive numa casa oferecida pelo amigo e companheiro de trabalho.

Craig Bellamy teve uma carreira de relativo sucesso, jogando na Premier League e em clubes como o Liverpool, o Manchester City e o Newcastle. Mas o dinheiro que ganhou durante os anos de futebolista já foi gasto e os últimos anos têm sido muito difíceis para o antigo avançado, de de 43 anos.

Numa entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o internacional gaulês (78 jogos) revelou que tem passado enormes dificuldades financeiras.

"Nos últimos cinco ou seis anos sinto que vivi no corredor da morte, à espera de que alguém abrisse a porta e me dissesse: 'hoje é o dia'. Perdi todo o dinheiro que ganhei e hoje já nem consigo ter um empréstimo. Não tenho nada, foi-se tudo. Não fujo aos impostos, mas tiraram-me tudo. Tudo! E cheguei a um ponto em que a bancarrota é um alívio para mim. Sei que as pessoas vão pensar que gastei tudo em álcool, drogas ou jogo, mas não. Nunca fiz uma aposta na vida, apostei foi nas pessoas erradas e quero que isto sirva de alerta para os que ainda jogam. Confiram tudo, peçam segundas opiniões. Eu tinha muito e sentia-me culpado por dizer 'não' a quem me pedia ajuda. Um dia a carreira acaba e, depois disso, quem é que te sustenta? Tens de aprender a sobreviver e a viver no mundo real", contou Craig Bellamy.

O antigo futebolista é agora treinador adjunto de Vincent Kompany no Burnley, da segunda divisão do futebol inglês. E foi o internacional belga, antigo defesa-central do Manchester City, que ofereceu a casa onde Bellamy vive agora.

Uma construção em Cardiff, um bar de vinhos e uma churrascaria, entre outros investimentos que não foram bem sucedidos, levaram à desgraça do ex-Norwich, Coventry City, Newcastle, Celtic, Blackburn Rovers, Liverpool, West Ham, Manchester City e Cardiff City.