Passou pelo FC Porto e conta como o Benfica B foi decisivo no título europeu do Liverpool

Pepijn Lijnders trabalhou em diversos escalões da formação do FC Porto e agora é o braço direito do treinador campeão da Europa.

Pepijn Lijnders é um dos nomes que trabalha na "sombra" de Jurgen Klopp. O adjunto do Liverpool é o braço direito do técnico alemão no clube campeão europeu e, no currículo, conta com uma passagem de vários anos pelos escalões de formação do FC Porto.

Agora, vai preparando a visita dos "reds" ao reduto do Atlético de Madrid, marcada para esta terça-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Champions League e, a esse propósito, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El País.

Lijnders levantou um pouco do véu sobre o título europeu do Liverpool, arrebatado na temporada passada, e revelou que houve uma equipa a ter um papel decisivo e improvável na caminhada vitoriosa dos comandados de Klopp: o Benfica B.

Não Perca Futebol Nacional Da forja de talentos do FC Porto ao Liverpool campeão europeu Pepijn Lijnders, o número 2 do campeão europeu, tem raízes no FC Porto. A obsessão pelo ataque e por um jogo de qualidade encantou quem lhe passou pelas mãos, levou-o ao Liverpool e encontrou a outra metade em Jurgen Klopp. Agora não se largam.

Antes da final com o Tottenham, o Liverpool fez um estágio em Marbella, e foi aí que surgiu a ideia. "Queríamos endereçar um convite privado a uma equipa para que treinassem durante três ou quatro dias da forma como nós gostaríamos que jogassem num amigável. Foi tudo feito em segredo. Fizemos uma apresentação ao treinador deles [Renato Paiva], para que percebesse como deviam jogar. Tinha de ser no estilo do Tottenham, com as mesmas jogadas de bola parada, a mesma dinâmica ofensiva e organização defensiva. Fizemos esse jogo à porta fechada. Até colocámos barreiras mais altas, para que não vissem nada a partir de fora. Foi exatamente uma semana antes da final e preparámos tudo de forma igual ao que tínhamos planeado para o dia da final", relatou Pepijn Lijnders.

O Liverpool bateu o Benfica B por 3-0 e, uma semana depois, levantaria o troféu da Liga dos Campeões, ao bater o Tottenham por 2-0, em Madrid. Sobre o jogo com a equipa secundária das águias, o antigo funcionário do FC Porto não se alongou, mas, na altura, O JOGO apurou que Klopp ficou impressionado com uma das jovens promessas da formação encarnada: David Tavares. Pode ler mais sobre isso AQUI .