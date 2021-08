Passou pelo Famalicão, renovou com o Atlético e segue para Itália

Central Nehuen Pérez confirmado como reforço da Udinese.

O defesa argentino Nehuen Pérez renovou contrato com o Atlético de Madrid até 2026, anunciou este sábado o clube da Liga espanhola de futebol, que revelou que o jogador vai ser emprestado aos italianos da Udinese.

"Nehuen Pérez assinou uma renovação de contrato até 2026 e vai juntar-se à Udinese por empréstimo até ao final da época 2021/22. O defesa de 21 anos vai continua o seu desenvolvimento na Liga italiana, depois de na época passada ter estado no Granada", refere o Atlético de Madrid em comunicado.

O defesa central, que na época 2019/20 esteve ao serviço do Famalicão também por empréstimo, onde alinhou em 26 jogos, vai continuar a evoluir fora do Atlético de Madrid, que conta no seu plantel com o português João Félix.

Depois de Famalicão e Granada, a Udinese será o terceiro clube que Nehuen Pérez vai representar por empréstimo do Atlético de Madrid.