Passou pelo Benfica e agora foi uma das escolhas do draft da MLS

Redação com Lusa

Braudílio Rodrigues é reforço da equipa New York City.

O futebolista luso-guineense Braudílio Rodrigues, extremo que passou pela formação do Benfica e estava nos campeonatos universitários dos Estados Unidos, foi esta quinta-feira uma das escolhas do draft da Liga norte-americana (MLS) e assinou pelos New York City.

Rodrigues, de 23 anos, foi a 55.ª escolha depois de dois anos na equipa universitária de Franklin Pierce, da cidade de Rindge, do estado de Nova Hampshire.

Nascido em Bissau, o extremo passou pelas formações do Odivelas, Belenenses, Benfica, Oeiras e Real Massamá antes de fazer a sua estreia como sénior no Sintra Football, em 2019/20.