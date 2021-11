Passou pelo Benfica, chegou à seleção e diz: "Tenho a ilusão de voltar ao Real Madrid"

Raúl de Tomás vai ter a primeira oportunidade com La Roja.

Formou-se como jogador e homem na capital espanhola e não fecha portas, de todo, a um regresso. Raúl de Tomás prestou as primeiras declarações desde a chamada de Luís Enrique para a seleção e mostrou-se aberto a um regresso ao Real Madrid.

"É uma ilusão regressar a Madrid porque cresci lá, desde os meus oito anos de idade que costumava andar pela porta da Ciudad Deportiva do Real Madrid. Todos têm o sonho de regressar ao lugar onde cresceram, porque não? Nunca se sabe", afirmou o antigo jogador do Benfica, em entrevista ao jornal "AS".

De Tomás olhou ainda um pouco para o passado no sentido de explicar o porquê de não ter conseguido afirmar-se no Santiago Bernabéu, apesar de todas as expectativas que o davam como o futuro avançado do Real Madrid.

"Quando somos jovens cometemos erros. Agora, quando vejo jovens de 16, 17 e 18 anos, pergunto-me se eu era assim. Penso que eles estão a cometer erros e talvez eu estivesse também errado nessa idade. É um período pelo qual se tem de passar para aprender e quando se tem 27 anos percebe-se que não se deviam ter feito certas coisas. O problema seria fazer essas coisas com 27. Não me arrependo, mas aprendi com os erros que cometi, que não me ajudaram a jogar no Real Madrid", refletiu.