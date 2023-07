Extremo Jordi Mboula assinou pelo Verona

Jordi Mboula, extremo espanhol que esteve em 2021/22 no Estoril emprestado pelo Maiorca, assinou com o Hellas Verona até 2027.

De origem congolesa, o extremo de 24 anos terminou a ligação aos insulares e assinou pelo emblema da Série A.

Mboula formou-se no Barcelona, e além do Estoril e do Maiorca, representou Mónaco, Huesca, Cercle Brugge e Racing Santander.