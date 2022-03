Passaram por Portugal e estão na lista de Abel Ferreira para o ataque

Palmeiras procura reforços para o setor ofensivo.

Já com o terceiro título consecutivo da Libertadores na mira, sem esquecer as outras competições, o Pameiras parece ativo no mercado em busca de reforços para Abel Ferreira, com destaque para o setor ofensivo.

Segundo escreve o "Lancenet", Fernando, jogador dos quadros do Shakhtar, da Ucrânia, e João Pedro, do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, são os alvos. São, aliás, dois jogadores com passagens pelo futebol português, embora pouco vistosas.

Fernando, 23 anos, voltou ao Brasil na sequência da guerra na Ucrânia e já representou o Palmeiras. Em 2019/20 esteve cedido pelo Shakhtar ao Sporting, tendo atuado apenas na equipa sub-23. Em cima da mesa estará um empréstimo válido por um ano.

Já João Pedro, 28 anos, passou por Santa Clara e Trofense enquanto profissional. Cinco milhões de euros é o valor indicado para o negócio.