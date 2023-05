Passaram dois anos desde o último golo de livre direto do Barcelona

Último golo de livre do Barcelona saiu do pé de "La Pulga"

O último golo de livre dos catalães aconteceu no dia 2 de maio de 2021, saído do pé esquerdo de Lionel Messi. Desde esse lance, o Barça disputou mais de 100 jogos, realizou 41 livres e teve 11 cobradores diferentes, mas nenhum encontrou o fundo das redes.

Esta terça-feira assinala dois anos desde a última vez que se assistiu a um golo de livre direto do Barcelona. O lance fechou numa vitória por 3-1 sobre o Valência, na Liga espanhola, e teve a autoria de Lionel Messi, que haveria de deixar o clube no verão seguinte a custo zero, rumo ao PSG.

Desde esse golo do astro argentino, os catalães disputaram 104 jogos e realizaram 41 tentativas, com 11 cobradores diferentes: Raphinha (9), Depay (8), Lewandowski (6), Ferrán Torres (4), Messi e Ansu Fati (3), Dembélé, Coutinho e Jordi Alba (2) e Piqué e Marcos Alonso (1), mas nenhum teve sucesso.

Recentemente, Xavi abordou esta falta de ineficácia nos livres diretos, dizendo que a equipa está a treinar este tipo de situações nos treinos e que deve aumentar o número de faltas conquistadas nas imediações da área adversária.

"Praticamos [livres diretos] no final de cada treino, de cada dia. Apitam-nos poucas faltas nos arredores da área e devemos gerar mais. Se os virem a treinar... tenho a confiança de que um dia destes vamos marcar a partir de falta", garantiu o treinador, em conferência de imprensa.