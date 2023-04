"Potter no Chelsea foi como uma criança numa loja de doces"

Gary Neville comentou a segunda chicotada psicológica do Chelsea em 2022/2023

A saída de Graham Potter do comando técnico do Chelsea continua a ser um dos temas mais fortes da atualidade do futebol inglês. Gary Neville, comentador, analisou a passagem do técnico por Stamford Bridge e traçou um curioso paralelismo.

"Eles estão desorientados. No início da temporada, descrevi-os como caóticos. É como uma criança numa loja de doces, ou como o 'Football Manager', e deram demasiados doces ao treinador. Ele não soube quais escolher, e tornou-se numa confusão, no final", afirmou Neville, na antena da Sky Sports.

Graham Potter, que entrou para substituir Thomas Tuchel durante a atual temporada, disputou um total de 31 partidas no comando técnico do Chelsea. Somou 12 vitórias e 11 derrotas, durante esse período.