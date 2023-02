Erik Ten Hag e Alex Ferguson reuniram-se e fotografia aqueceu corações em Old Trafford. Atual técnico encontrou-se com o escocês que, no Manchester United, conquistou duas Champions, 13 campeonatos, cinco taças e 10 supertaças, entre outros títulos. Uns chamaram-lhe foto da noite, outros foto do ano

