"Partey? Esperávamos que uma equipa maior o quisesse contratar"

Passe de Thomas Partey foi adquirido pelo Arsenal por 50 milhões de euros. Pai do jogador revela que o Chelsea e a Juventus estavam igualmente interessados

O médio ganês Thomas Partey deixou, no último dia do período de transferências, o Atlético de Madrid, de Espanha, para ingressar a título definitivo no Arsenal, de Inglaterra, um novo desafio da carreira que, recentemente, o pai do jogador abordou publicamente.

Em entrevista ao Joy Sports, Jacob Partey regozijou-se pelo facto de o centrocampista ir disputar a Premier League, o campeonato "mais seguido em África", revelou que "sonhava em ver o filho a treinar e a dominar o jogo" e previu que "há coisas mais importantes pela frente".

Sobre o facto de Thomas Partey apenas ter sido transferido na reta final do 'mercado', Jacob sublinhou que isso não foi um "incómodo" porque "esperávamos que uma equipa maior o quisesse". O pai do centrocampista ganês revelou que clubes como a "Juventus ou o Chelsea" estavam "interessados" na sua aquisição.

O progenitor de Thomas Partey (atleta cujo passe foi adquirido pelo Arsenal por 50 milhões de euros) partilhou, ainda, a forma como foi vivido aquele dia 5 de outubro no seio da família do centrocampista, que se pôs a "dançar" assim que o anúncio oficial se concretizou.

"O Thomas [Partey] ligou-nos. Naquela manhã, estávamos a rezar e chegou uma mensagem [dele]. Perguntou-me onde estava a mãe e respondi que ela estava próxima. Disse para continuarmos a rezar, rezar muito. Dissemos-lhe que o faríamos. Então, disse à minha esposa que algo de bom ia acontecer. A minha mulher perguntou se estava confiante e respondi que certamente ele [Thomas Partey] ia mudar [de clube]", revelou Jacob.

Thomas Partey, médio defensivo internacional ganês, 27 anos, ainda não realizou a estreia oficial pela equipa do Arsenal, orientada pelo espanhol Mikel Arteta. No palmarés, tem uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia, conquistadas ao serviço do Atlético de Madrid, clube que representou entre 2015 e 2020.