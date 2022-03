Parte da bancada do Rei Pelé desabou durante festejos dos adeptos do Sport

Dois mil adeptos estavam na zona, mas não houve registo de qualquer ferido

A vitória do Sport na casa do CSA ia sendo manchada por um incidente. Uma parte da bancada batizada de Rei Pelé desabou na altura dos festejos, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

Poucos momentos depois da vitória nas grandes penalidades, que valeu ao clube a passagem às meias-finais da Copa do Nordeste, os adeptos do Sport viram-se envolvidos no desabamento de uma parte da bancada Rei Pelé que gerou apenas pânico, mas que não causou qualquer ferido.

Já durante a partida, antes do incidente, alguns adeptos do CSA tentaram invadir a zona dos adeptos visitantes.