Parma vencia por dois, saiu Buffon e levou três golos

O Cagliari, orientado por Claudio Ranieri, venceu a primeira mão da semifinal do play-off de subida á Série A

O Cagliari deu um passo importante rumo à Série A, batendo o Parma, por 3-2, na primeira mão da semifinal do play-off de subida.

O Parma entrou melhor, na condição de visitante, e esteve a vencer por 2-0 (Benedyczak e Sohm).

No entanto, Buffon, que estava em dúvida, saiu ao intervalo (entrou Chichizola) com queixas musculares na perna direita e a equipa orientada por Claudio Ranieiri aproveitou para dar a volta, marcando três golos na segunda parte, com golos de Lapadula e um bis do angolano Zito Luvumbo. O 3-2 final foi apontado aos 90'.

A segunda mão é sábado dia 3 de junho.

A outra semifinal está a ser discutida entre SudTirol e Bari.