Paris Saint-Germain vence e recupera diferença para o líder

O Paris Saint-Germain venceu em casa do Estrasburgo.

O Paris Saint-Germain venceu este sábado 4-1 em casa do Estrasburgo, para a 32.ª jornada da Liga francesa, e recolocou em três pontos a diferença para o líder Lille, que na sexta-feira derrotou o Metz (2-0).

Com Danilo Pereira a titular, o PSG chegou à vantagem por Kylian Mbappé, aos 16 minutos, elevou a diferença pelo espanhol Pablo Sarabia, aos 27, com uma assistência do internacional português, e ainda antes do intervalo fez o terceiro golo por Moise Kean, aos 45.

Na segunda parte, em que o PSG abrandou o ritmo e o espanhol Sergio Rico rendeu na baliza o costa-riquenho Keylor Navas, com queixas musculares, o Estrasburgo reduziu pelo maliano Dion Sahi, aos 63 minutos, que se estreou a marcar no segundo minuto em campo.

A controlar e em modo poupança para a receção de terça-feira ao Bayern Munique para a Liga dos Campeões, depois de um triunfo por 3-2 na Alemanha, o PSG elevou a vantagem para 4-1 pelo argentino Leandro Paredes, aos 79 minutos, na conversão exímia de um livre.

Com o triunfo frente ao Estrasburgo, o campeão PSG passa a somar 66 pontos, na segunda posição da liga gaulesa, e continua firme na perseguição ao líder Lille, que contabiliza 69, quando faltam disputar seis jornadas.

O Estrasburgo, que vinha de um triunfo por 3-2 em casa do Bordéus, segue na 14.ª posição do campeonato, com 36 pontos, em igualdade pontual com Bordéus (13.º) e Saint-Étienne (15.º), mas à condição, uma vez que soma mais um jogo.