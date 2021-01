Paris Saint-Germain vence Angers e assume liderança 'à condição'

O Paris Saint-Germain venceu este sábado, por 1-0, em casa do Angers, para a 20.ª jornada da Liga francesa de futebol, e ascendeu, embora provisoriamente, à liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Lyon.

Com o internacional português Danilo Pereira no banco, o PSG marcou por Layvin Kurzawa, aos 70 minutos, e somou os três pontos que lhe permitiram subir à liderança, com 42, embora com mais um jogo do que o Lyon (segundo, com 40), que no domingo recebe o Metz.

O Angers, com o português Mathias Lage no 'onze', que foi substituído aos 75 minutos por Jimmy Cabot, segue na sétima posição, com 30 pontos, a dois do Marselha (sexto), do treinador português André Villas-Boas, que hoje perdeu por 2-1 com o Nimes.

Um 'bis' do avançado sueco Nicolas Eliasson, aos 55 e 58 minutos, após passes de Sofiane Alakouch, ditaram a primeira vitória do Nimes para a Liga francesa desde 22 de novembro de 2020.

A jogar em casa, a equipa de André Villas-Boas ainda reduziu por intermédio de Dário Benedetto, aos 85 minutos, depois de Florian Thauvin ter falhado uma grande penalidade, aos 35 minutos.

A derrota frente ao penúltimo classificado da Liga francesa acontece três dias depois do desaire por 2-1 frente ao Paris Saint-Germain na Supertaça de França.

O Marselha, que tem dois jogos em atraso, segue na sexta posição da liga, com 32 pontos, menos 10 do que o agora líder Paris Saint-Germain.