Paris Saint-Germain empata com Bordéus e pode perder liderança

Danilo Pereira não saiu do banco de suplentes no jogo que marcou a primeira igualdade do PSG na atual edição do campeonato

O Paris Saint-Germain empatou, este sábado, a duas bolas na receção ao Bordéus, na 12.ª jornada da Liga francesa, e pode ser igualado pelo Lille na liderança da prova, durante este domingo.

Um autogolo de Pembele, de 18 anos, que fez hoje a estreia pelo PSG, aos 10 minutos, adiantou os "girondins", mas Neymar "brilhou" em dois minutos seguidos: primeiro, sofreu e converteu um penálti, aos 27, antes de rematar no minuto seguinte para defesa de Costil, "emendado" pelo italiano Kean.

O Bordéus não baixou os braços e um remate em arco de Adli, aos 60 minutos, resgatou um ponto para o 11.º classificado, ante o campeão em título, que tinha vencido o Leipzig a meio da semana por 1-0, na Liga dos Campeões.

Os parisienses, que somaram o primeiro empate na campanha, tendo já três derrotas, podem mesmo chegar ao próximo jogo europeu, na visita de quarta-feira ao Manchester United, sem a liderança isolada, se o Lille vencer em casa do Saint-Étienne.

O grande beneficiado do dia foi o Marselha, de André Villas-Boas, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, já que ao vencer por 3-1 o Nantes chegou ao terceiro lugar, com 21 pontos, a seis do líder mas com dois jogos a menos, podendo isolar-se na frente se vencer as partidas em falta.

No domingo, o Lyon recebe o Reims à procura de voltar ao terceiro lugar à condição, enquanto o Mónaco, sexto classificado, recebe o Nimes.