Paris Saint-Germain consolida a liderança em França

Parisienses, donos do primeiro lugar, têm mais 11 pontos do que o vice-líder da competição gaulesa

O Paris Saint-Germain (PSG) fortaleceu, este sábado, a liderança da I Liga francesa, ao bater em casa o 13.º posicionado, Brest, por 2-0, em jogo da 21.ª ronda daquele campeonato gaulês.

O avançado francês Mbappé, aos 32, e o defesa alemão Kehrer, aos 53, deram a vantagem aos parisienses, pelos quais o defesa lateral e internacional luso Nuno Mendes foi titular e o médio defensivo e também detentor de várias "quinas" Danilo atuou na segunda metade da partida.

O PSG segue no topo da classificação, com 50 pontos somados, mais 11 do que o Nice e mais 14 que o Olympique Marselha, embora os marselheses tenham menos dois encontros disputados.

Antes, o Lens, quarto classificado a três pontos do pódio, visitou e bateu o "lanterna vermelha" da tabela, o histórico do "futebol champanhe", Saint-Étienne, por 2-1, com o médio português David Costa a jogar no derradeiro quarto de hora pelos visitantes.

O tento inaugural pertenceu ao médio argelino Ryad Boudebouz, aos 38 minutos, mas foi contrariado pelos golos do avançado francês Florian Sotoca, aos 77, e do médio costa-marfinense Seko Fofana, já no quinto minuto dos descontos finais.