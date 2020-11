"Deixem de inventar": pai de Messi não gostou de ver rumores sobre o craque

Alegadas negociações com o PSG foram prontamente desmentidas por Jorge Messi.

Têm sido dias curiosos no que toca a rumores a envolver duas das principais figuras do futebol mundial: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

No caso do português, as notícias dão conta de uma possível saída da Juventus no final da época, com PSG e Manchester United à espreita; quanto ao argentino, a ESPN fez circular que o emblema francês já teria entrado em contacto com "La Pulga" com vista a uma eventual transferência no verão de 2021.

Quem não gostou do rumor foi Jorge Messi, pai e empresário do astro do Barcelona, que recorreu às redes sociais para cortar, desde logo, a especulação:

"Deixem de inventar", escreveu o patriarca do clã Messi, acompanhado da hashtag #FakeNews (notícias falsas).

De recordar que Lionel Messi foi o protagonista de uma das grandes novelas de mercado no último verão: o avançado de 33 anos expressou o desejo de deixar o Barcelona, mas o clube travou a sua saída. O contrato que liga as partes é válido até ao final da presente época.