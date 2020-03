Parejo revoltado por jogar a Champions à porta fechada

Valencia's Spanish midfielder Daniel Parejo celebrates after scoring a goal during the Spanish League football match between Valencia and Real Betis at the Mestalla stadium in Valencia on February 29, 2020. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Parejo emitiu um comunicado a manifestar a revolta por ter de disputar o jogo da Champions à porta fechada

Parejo não se conteve face à decisão do Ministério da Saúde do Governo espanhol em mandar fechar as portas do Estádio Mestalla no jogo Sevilha-Atalanta, para a Liga dos Campeões, devido ao surto de covid-19. O médio e capitão do Sevilha manifestou o seu desagrado num comunicado, acusando haver incoerência de critérios, uma vez que diz não existir tanto rigor, por exemplo, na celebração das 'Fallas', uma festividade típica da cidade de Valência.

"Mão entendo como posso passear por Valência com milhares de pessoas na rua, a celebrar as 'Fallas', enquanto nós não vamos poder jogar ante os nossos adeptos, no jogo mais importantre da temporada", acusou, e acrescenta:

"Se consideram perigoso o jogo, então, muito mais perigosas são as grandes aglomerações que acontecem na rua. Cada vez que entramos em campo deixamos a pele pelo emblema e agora vamos ficar de braços cruzados enquanto os outros pisam o nosso emblema", atirou.