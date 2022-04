Paredes em risco de perder o resto da época no PSG

Redação com Lusa

Argentino foi operado a uma pubalgia

Leandro Paredes foi operado esta quinta-feira a uma pubalgia, devendo ficar afastar dos relvados durante cerca de dois meses, anunciou o Paris Saint-Germain, o que significa que a época pode ter acabado para o médio argentino.

Paredes sofreu uma lesão nos adutores no último domingo, no jogo frente ao Lorient, na Ligue 1, o que levou os responsáveis médicos do PSG a considerarem a possibilidade de operar a pubalgia de que padecia e que se arrastava há meses.

O internacional argentino, de 27 anos, ingressou no PSG em 2018, proveniente dos russos do Zenit, tendo disputado 20 jogos para o campeonato francês no decorrer desta temporada.