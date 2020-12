"Parece que Simeone mudou de número, mas eu vou arranjar o novo"

Germán Burgos foi adjunto do treinador do Atlético e procura uma aventura como técnico principal.

Histórico adjunto de Diego Simene no Atlético, clube que deixou no final da passada temporada à procura de uma aventura como treinador principal, Germán Burgos confidenciou que não tem conseguido falar com o técnico dos colchoneros.

"Liguei-lhe quando ele teve covid-19. Temos uma amizade de muitos anos. Almocei e jantei mais vezes com ele do que com a minha família. Estivemos juntos oito anos na seleção e mais cinco no Atlético de Madrid, como jogadores, e depois dez como treinadores. Os amigos falam quando algo se passa, eu não gosto de incomodar. Falo com ele quando está mal. Parece que mudou de número, mas vou arranjar o novo. Enviei-lhe uma mensagem após o jogo com o Real Madrid mas não me respondeu", afirmou o antigo guarda-redes, em declarações à Radio Marca e a Cadena Cope.

Sobre o futuro, acredita que a equipa de João Félix tem tudo para uma temporada brilhante. "É favorito a ganhar o campeonato. Mais do que favorito, tem números de campeão", atirou.