"Parece que estou a correr na ladeira e os miúdos na descida"

Fred, avançado de 38 anos do Fluminense, vai terminar a carreira a 21 de julho, dia do 120.º aniversário do clube e do fim do seu contrato. Em declarações aos jornalistas, o jogador admitiu que ia parar antes de regressar ao "Flu" e descarta renovar a ligação ao clube até final do ano.

Renovação até ao fim do ano está fora de hipótese: "O meu sonho é dizer que sim, que fico até ao final do ano. Mas acho que é melhor para toda a gente [parar a 21 de julho], sinceramente. Tenho três filhos, uma já está com 16 anos, não aproveitei tanto o crescimento dela. Tenho uma de quatro e um rapaz de cinco. Quero levá-los à escola, levá-los para jogar futebol na areia, na escolinha, quero jogar ténis com a minha esposa, sentar para jantar ou almoçar com ela, com os nossos amigos... Acho que parando agora também vou estar satisfeito. Primeiro porque realizei o meu sonho. Seria um atleta frustrado se não terminasse a carreira aqui no Fluminense. Sou muito grato a Deus e à direção, que me trouxe para realizar este sonho. Vou seguir este planeamento familiar, infelizmente, vou parar."

Ia parar em 2020: "Eu ia parar antes de voltar para o Fluminense, estava na fazenda há quatro meses. E o Mário [Bittencourt, presidente] ligou-me e disse: "Fred, nós temos um projeto de reconstrução do clube, queremos trazer o ídolo de volta, fazer uma equipa campeã novamente, fazer o jogador ter prazer de renovar, vir para o Fluminense novamente". Eu percebi na hora. Foi um desafio grande, tive que me superar porque já tinha determinado que ia parar há dois anos e meio. E, perante o projeto que o Mário me apresentou, eu dei a vida. Primeiro ano bom, segundo ano muito bom, muitos golos, golos na Taça Libertadores, e o mais porreiro é fazer parte desse processo. Além de um Centro de Treinos, da estrutura física, também temos material humano de qualidade, salários em dia, jogadores a querer vir para aqui jogar... Está toda a gente muito feliz. Vamos ser uma potência novamente."

Desejo de marcar alguns golos antes de terminar carreira: "Vamos curtir estes últimos dias. Vocês estão a ver que parece que estou a correr na ladeira e os miúdos estão na descida [risos]. Estou a fazer uma força danada. Mas é aquele "negócio", se aparecer uma oportunidade vou continuar a colocá-la [a bola] para dentro. Vou fazer o máximo possível para isso enquanto estiver a jogar."